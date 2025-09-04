Am Wochenende herrscht optimales Wanderwetter: sonnig und warm mit guter Fernsicht. Ähnliches gilt fürs Flachland – je nach Nebel.

Nach den kräftigen Gewittern am Donnerstag sinkt auch noch die Schneefallgrenze: Am Freitag gibt es allmählich Flocken gegen 2500 bis lokal 2000 m.

Wanderwetter

Das Wanderwetter zeigt sich pünktlich zum Wochenende von seiner besseren Seite: Ein Ausläufer des Hochs «Nina» setzt Nässe und Schnee ein Ende.

Legende: Verschneite Berge, blauer Himmel und etwas Nebel: So oder ähnlich könnte das Wochenende aussehen. Werner Krebs

Neben dünnen Schleierwolken scheint in der Höhe bei guter Fernsicht meist die Sonne. Es herrscht sehr gutes und zunehmend warmes Wanderwetter. Nach kühlen 6 Grad am Freitag werden es auf 2000 m am Samstag rund 15, am Sonntag gar 18 Grad. Wer hoch hinauf wandert, muss aber mit Schneeresten vom Freitag rechnen.

Der Herbst mit Einwänden

Über Nacht kühlt es jeweils sehr gut ab: Gerade am Samstagmorgen liegen die Tiefstwerte im Flachland bei etwa 8 Grad. Mit Restfeuchte ist am Samstag und Sonntag stellenweise zäher Nebel oder Hochnebel möglich.

Legende: Samstag und Sonntag zählen zu den sonnigsten Tagen: Ob die vollen 13 Sonnenstunden erreicht werden, ist aber noch offen. SRF Meteo

Am Samstag ist aufgrund der Bise nicht nur im Mittelland, sondern auch in der Nordwestschweiz und in den äusseren Alpentälern teils Nebel möglich. Am Sonntag dreht der Wind allmählich auf Südwest.

Aktuell sieht es so aus, dass das Nebelgrau bis zum Mittag auflockert und der Sonne Platz macht. So könnte es besonders am Sonntag richtig warm werden.