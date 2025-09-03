Bereits am Montag sorgten kräftige Gewitter lokal für Schäden – und auch heute sind Unwetter möglich. Im Zusammenhang mit einer durchziehenden Kaltfront sind am Nachmittag teils kräftige Gewitterzellen entstanden, die lokal Hagel, Starkregen und Sturmböen mit sich bringen.

Besonders betroffen sind Teile des Juras, des Flachlands und der Voralpen. Inneralpin sind die Gewitter weniger kräftig. Im Süden ziehen die Gewitter erst in der Nacht auf.

Legende: Am Donnerstag besteht vor allem im Flachland, im Jura und entlang der Voralpen die Gefahr von heftigen Gewittern. SRFMeteo

Die Gewitter ziehen von West nach Ost: Im Westen ist die Gefahr besonders am Nachmittag erhöht. In der Ostschweiz ziehen die kräftigsten Gewitter am Abend auf.

Legende: Arth/SZ So ähnlich könnte es am Donnerstag auch wieder aussehen. Johannes Walther

Es lohnt sich, ungesicherte Gegenstände rechtzeitig zu sichern und die Kanalisation freizuhalten. Wer draussen unterwegs ist, sollte sich frühzeitig über die aktuelle Lage informieren und bei Aufzug eines kräftigen Gewitters rasch Schutz suchen. Auch in grösserer Entfernung zu den Gewitterzellen sind bereits kräftige Böen möglich.