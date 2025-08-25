Am Donnerstag ist viel Regen in Sicht

Der ehemalige Hurrikan «Erin» ist als Tiefdruckkomplex über Grossbritannien angekommen. Gegen Ende Woche sind immer mehr Regionen Europas von Fronten und Teiltiefs betroffen - die Schweiz vor allem am Donnerstag.

Überall nass – im Süden Starkregen

Am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag sind bereits kräftige Gewitter möglich: Sie treten primär im Süden, am Nordrand der Schweiz und im Westen auf.

Legende: Am Donnerstag folgt Regenwetter. Oliver Häfeli

Am Donnerstag breitet sich aus Südwesten teils anhaltender und intensiver Regen aus, auch Gewitter sind dabei. Auf der Alpensüdseite ist der Regen besonders ergiebig. Vielerorts bleibt es auch in der Nacht auf Freitag nass.

Vier Prognosen der Regenmenge von Mittwoch- bis Freitagmittag. Zum ersten die 48-Stunden-Summe im europäischen Wettermodell, gerechnet am Montag um 6 Uhr ...

... und gerechnet am Montag um 0 Uhr.

Dann das amerikanische Wettermodell, gerechnet am Montag um 6 Uhr ...

... und gerechnet am Montag um 0 Uhr.

Die verschiedenen Prognosen oben zeigen bereits Unsicherheiten auf, vor allem im Norden. Wir erwarten zwischen Mittwoch- und Freitagmittag folgende Regenmengen:

Tessin, Misox und angrenzende Alpen: Verbreitet über 100 mm, teils auch 150 bis 250 mm

Alpennordhang, Jura, Walliser und Bündner Berge: gebietsweise 50 bis 100 mm

Sonst: 30 bis 80 mm

Die Schneefallgrenze liegt meist bei über 3000 m. So wird kaum Niederschlag als Schnee gespeichert und der ganze Regen fliesst ab. Vor allem im Süden und in den Alpen besteht die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen und Murgängen.

Was ist ein Weather-Watch? Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Weather-Watch wird eine potenziell gefährliche Wetterlage erwartet. Meist sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine SRF-Wetterwarnungen herausgegeben worden. Ein Weather-Watch wird einige Tage vor dem erwarteten Wetterereignis herausgegeben und laufend aktualisiert. Je näher am Ereignis, desto genauer sind im Normalfall die Vorhersagen. Ist das Ereignis bereits im Gange, beinhaltet der Weather-Watch sowohl eine Zwischenbilanz, als auch einen Ausblick auf das, was noch erwartet wird. Ein Weather-Watch wird nur verfasst, wenn grössere Teile der Schweiz von einer potenziell gefährlichen Wetterlage betroffen sind und es zu einer SRF-Warnung der Stufe orange oder rot kommt. Im Vorfeld einer SRF-Warnung der Stufe gelb läuft im Normalfall kein Weather-Watch.

Dauer des Ereignisses

Der regionale Schwerpunkt, die Regenmengen und die Dauer des Ereignisses sind teils noch nicht ganz klar. Auf der Alpennordseite wird es am Freitag aus Nordwesten wieder länger trocken, auch wenn weitere Schauer möglich sind. Im Süden und in Teilen der Alpen könnte es auch am Freitag noch einmal ergiebige Gewitter geben.