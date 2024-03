Der Föhnsturm erreicht in der Nacht auf Sonntag sein Maximum.

erreicht in der Nacht auf Sonntag sein Maximum. In den Alpen ist mit Einschränkungen beim Betrieb der Bergbahnen zu rechnen.

ist mit Einschränkungen beim Betrieb der zu rechnen. Am Alpensüdhang werden bis Sonntag nochmals 50 bis 100 cm Neuschnee und eine ansteigende Lawinengefahr erwartet.

Legende: Bis Sonntagmorgen tobt ein Föhnsturm. SRF Meteo

Föhnsturm bis Sonntag

Der Höhepunkt des Föhnsturms ist von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen. Im Haslital und im Urner Reusstal muss mit Böen von 100 bis 130 km/h gerechnet werden. Auch sonst wird es in den Alpen und Voralpen sowohl in den Tälern als auch auf den Bergen stürmisch. Auf den Gipfeln sind Orkanböen von 120 bis lokal 160 km/h möglich. Es muss mit Einschränkungen beim Betrieb der Bergbahnen gerechnet werden.

Aufgrund der sehr starken Föhnströmung und der instabil geschichteten Atmosphäre bläst der Föhn auch in die angrenzenden Regionen des Mittellandes hinaus. So wird der Föhn beispielsweise auch am Zuger-, Zürich- und Bodensee zu spüren sein.

Legende: Mit dem stürmischen Wind werden wohl einige Bergbahnen ihren Betrieb unterbrechen müssen. Daniela Schmuki

Was ist ein Weather-Watch? Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Weather-Watch wird eine potentiell gefährliche Wetterlage erwartet. Meist sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine SRF-Wetterwarnungen herausgegeben worden. Ein Weather-Watch wird einige Tage vor dem erwarteten Wetterereignis herausgegeben und laufend aufdatiert. Je näher am Ereignis, desto genauer sind im Normalfall die Vorhersagen. Ist das Ereignis bereits im Gange, beinhaltet der Weather-Watch sowohl eine Zwischenbilanz, als auch einen Ausblick auf das was noch erwartet wird. Ein Weather-Watch wird nur verfasst, wenn grössere Teile der Schweiz von einer potentiell gefährlichen Wetterlage betroffen sind und es zu einer SRF-Warnung der Stufe orange oder rot kommt. Bei SRF-Warnungen der Stufe gelb, läuft im Normalfall kein Weather-Watch.

Am Alpensüdhang nochmals viel Neuschnee

Mit der südlichen Höhenströmung fällt von Samstagabend bis Sonntagabend am Alpensüdhang erneut viel Niederschlag. Vor allem in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagmorgen ist mit kräftigem Schneefall zu rechnen. Am meisten schneit es zwischen dem Simplongebiet/VS und dem Maggiatal/TI mit 50 bis 100 cm. In den westlichen Tessiner Bergen und im angrenzenden Italien sind lokal sogar bis 150 cm Neuschnee möglich. Auch im Oberengadin ist mit 20 bis 40 cm Neuschnee zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt grundsätzlich um 1000 m. Bei kräftigem Niederschlag kann sie im Tessin jedoch zeitweise gegen 600 m sinken. Eine Erhöhung der Lawinengefahr am Alpensüdhang ist sehr wahrscheinlich.