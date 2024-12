Von Freitag bis Sonntagmorgen weht der Südwestwind mit 50 bis 80 km/h im Flachland und mit rund 120 km/h in Gipfellagen.

Die Schneefallgrenze fährt Achterbahn: Am Freitagmorgen liegt sie um 2000 m, dann geht's runter, rauf und schliesslich definitiv runter.

Von Samstag- bis Montagabend fallen am Alpennordhang oberhalb von 1000 m rund 30 bis 80 cm Schnee, lokal mehr.

Am Sonntag und Montag könnte es auch im Flachland weiss werden.

Legende: Ob es in diesem Bergrestaurant Cappuccino mit einem grossen Schäumchen Schnee gibt? Silvio Liechti

Von Donnerstag bis Sonntag ziehen zwei Sturmtiefs über Nordeuropa. Das zweite sorgt bis und mit Montag im Alpenraum für grössere Neuschneemengen. Die genaue Position dieses Tiefs variiert aktuell noch in den Vorhersagen. Deshalb bestehen noch Unsicherheiten bezüglich der Neuschneemengen.

Schneefallgrenze und Schneemengen

Die Schneefallgrenze geht am Freitag und Samstag auf und ab. Auf Sonntag sinkt sie definitiv unter 1000 m. So ist bis und mit Montag auch im Flachland Schnee möglich.

Legende: Zunächst unschlüssig, dann tief. SRF Meteo

Am Alpennordhang und im Jura dürften oberhalb von 1000 m von Samstag- bis Montagabend rund 30 bis 80 cm Neuschnee fallen. Ab 1500 m bis 2000 m fällt bereits ab Freitag ein Teil des Niederschlags als Schnee. Aufgrund des Windes ist mit erheblichen Schneeverwehungen zu rechnen.

Stürmischer Wind

Von Donnerstag auf Freitag erreicht uns eine erste Warmfront und am Freitagmittag folgt die Kaltfront. Dabei gibt es im Flachland starke bis stürmische Böen und in Gipfellagen bläst der Wind in Orkanstärke.

Legende: Da hält's sogar das Wasser nicht mehr im Brunnen. Franz Schweizer

Nach einer etwas ruhigeren Phase erreicht der Südwestwind am Samstagnachmittag erneut bis zu 80 km/h im Flachland und rund 120 km/h in Gipfellagen. Im Flachland werden die stärksten Böen in der Nordwestschweiz erwartet. In den Alpentälern weht phasenweise Föhn. Er dürfte Böen von 40 bis 60 km/h erreichen.

Was ist ein Weather-Watch? Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Weather-Watch wird eine potenziell gefährliche Wetterlage erwartet. Meistens sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine SRF-Wetterwarnungen herausgegeben worden. Ein Weather-Watch wird einige Tage vor dem erwarteten Wetterereignis herausgegeben und laufend aktualisiert. Je näher das Ereignis, desto genauer die Vorhersage. Ist das Ereignis bereits im Gange, enthält der Weather-Watch sowohl eine Zwischenbilanz als auch einen Ausblick auf das, was noch zu erwarten ist.

