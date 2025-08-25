 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Weatherwatch Am Donnerstag ist viel Regen in Sicht

Autor: 

25.08.2025, 15:07

Teilen

Der ehemalige Hurrikan «Erin» ist als Tiefdruckkomplex über Grossbritannien angekommen. Gegen Ende Woche sind immer mehr Regionen Europas von Fronten und Teiltiefs betroffen - die Schweiz vor allem am Donnerstag.

Überall nass – im Süden Starkregen

Am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag sind bereits kräftige Gewitter möglich: Sie treten primär im Süden, am Nordrand der Schweiz und in den westlichen Bergen auf.

Pilze wachsen auf einem Kuhfladen auf nasser Strasse, umgeben von Feldern.
Legende: Am Donnerstag folgt Regenwetter. Oliver Häfeli

Am Donnerstag breitet sich aus Südwesten teils anhaltender und intensiver Regen aus. Auf der Alpensüdseite ist dieser auch gewittrig durchsetzt und besonders ergiebig. Vielerorts bleibt es auch in der Nacht auf Freitag nass.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 4. Vier Prognosen der Regenmenge von Mittwoch- bis Freitagmittag. Zum ersten die 48-Stunden-Summe im europäischen Wettermodell, gerechnet am Montag um 6 Uhr ... Bildquelle: SRF Meteo.
    Wetterkarte mit Niederschlagsvorhersage für 48 Stunden.
  • Bild 2 von 4. ... und gerechnet am Montag um 0 Uhr. Bildquelle: SRF Meteo.
    Niederschlagskarte für 48 Stunden, ECMWF-Modell, mit farbcodierten Intensitäten.
  • Bild 3 von 4. Dann das amerikanische Wettermodell, gerechnet am Montag um 6 Uhr ... Bildquelle: SRF Meteo.
    Niederschlagskarte mit Farbskala für 48 Stunden.
  • Bild 4 von 4. ... und gerechnet am Montag um 0 Uhr. Bildquelle: SRF Meteo.
    Niederschlagskarte mit intensiven Regenmengen bis 180 mm dargestellt in verschiedenen Farbzonen.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die obigen Modelle deuten Unsicherheiten an, vor allem im Norden. Stand jetzt werden zwischen Mittwoch- und Freitagmittag folgende Regenmengen erwartet:

  • Tessin, Misox und angrenzende Alpen: Verbreitet über 100 mm, teils auch 150 bis 250 mm
  • Alpennordhang, Jura, Walliser und Bündner Berge: gebietsweise 50 bis 100 mm
  • Sonst: 30 bis 80 mm

Die Schneefallgrenze liegt meist bei über 3000 m. So wird kaum Niederschlag als Schnee gespeichert und der ganze Regen fliesst ab. Vor allem im Süden und in den Alpen besteht die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen und Murgängen.

Dauer des Ereignisses

Der regionale Schwerpunkt, die Regenmengen und die Dauer des Ereingnisses sind teils noch nicht ganz klar. Auf der Alpennordseite wird es am Freitag aus Nordwesten wieder länger trocken, auch wenn weitere Schauer möglich sind. Im Süden und Teilen der Alpen könnte es auch am Freitag noch einmal ergiebige Gewitter geben.

Meteo Abendausgabe SRF1, 25.8.25, 19:55 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)