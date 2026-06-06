In der vergangenen Woche nahm die Gewittersaison richtig Fahrt auf. Von riesigen Gewitterwolken, Hagelschauern, Starkregen und Sturmböen war alles dabei.
Das Wettervideo der Woche von Werner Krebs zeigt den eindrücklichen Wolkentanz der Cumuluswolken, noch bevor sie sich zu Gewitterwolken entwickelten.
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
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