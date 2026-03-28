Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Der Schnee, den wir gerne vor 3 Monaten gehabt hätten

Diese Woche fiel immer wieder Schnee, teils bis in tiefe Lagen. Das Wettervideo der Woche zeigt, wie die Schneeflocken vor dem Sonnenuntergang vom Himmel tanzen. Vielen Dank an Alfred Jud für die Aufnahme.

Die Galerie hält weitere Schneefälle dieser Spätmärzwoche bereit. Gefilmt haben Monika Muff, Eva Ostermeyer und Urs Gutfleisch.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo