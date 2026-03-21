Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Am Mittwoch sorgte ein kurzer, aber kräftiger Föhnsturm zu spannenden Videos. Das Wettervideo der Woche zeigt wie der stürmische Wind den Schnee über die Alpen treibt. Vielen Dank an Martina und Hansueli Reichenbach.

Wer es lieber etwas farbiger mag, kommt beim Morgenrot-Video von Luzia Koller auf seine Kosten.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo