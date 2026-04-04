Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Der März ging winterlich zu Ende und brachte Schneefall bis in tiefe Lagen. Das Wettervideo der Woche zeigt nicht nur einen Schneeschauer, sondern auch Wind und bald darauf klaren Himmel. Oder kurz gesagt: Aprilwetter par excellence inklusive Abendstern. Vielen Dank und herzlichen Glückwünsch an Evelyne Gugler.

Drei weitere Videos haben uns besonders gefallen: Monika Achermann sorgt für eine Überraschung, Adrian Nigg für eine malerische Winterstimmung und Cornelia Baburi grüsst mit einer apokalyptischen Stimmung aus Griechenland.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo