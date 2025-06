Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Das Wettervideo der Woche geht an Simon Schönthal, der einen Blitzeinschlag festgehalten hat. Die Pferde auf dem Hof wurden aufgescheucht (aber glücklicherweise nicht verletzt). Interessanterweise schlägt der Blitz ins Feld ein und nicht in den Wald. Vermutlich liegt das am Weidezaun, der aufgrund seines Materials den Blitz eher anzog als die höheren Bäume.

Andere tolle Videos unterstreichen deutlich den Wettercharakter der vergangenen Woche: Gewitterhaft!

Weitere Top-Videos der letzten Woche

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo