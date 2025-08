Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

In der vergangenen Woche herrschte in der Schweiz wechselhaftes Wetter. Es war alles dabei: Sonne, Wolken, Wind, kräftige Regenschauer und Gewitter sowie in den Alpen Schneefall.

Am Dienstagmorgen bildete sich über dem Bodensee sogar eine Wasserhose. Festgehalten hat dieses eindrückliche Naturspektakel Nelly Eugster, herzliche Gratulation zum «Wettervideo der Woche»

In unserer Videogalerie finden sie Videos von einem Schneeschauer auf dem Eggishorn/VS sowie von der wohl weltgrössten Schweizer-Fahne auf der Schwägalp/AR, die vom starken Wind beschädigt wurde.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo