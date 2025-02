Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Heisses Wasser und arktische Kälte waren die richtige Kombination für das Wettervideo der Woche. Gratulation an Claudia Argast, die den sogenannten Mpemba-Effekt demonstrieren konnte: Heisses Wasser gefriert in kalter Luft schneller als kaltes. In der Schweiz war es vielerorts nicht kalt genug, deshalb kommt das Siegervideo ausnahmsweise aus Finnland.

Bei uns lag häufig Hochnebel, was sich auch in den weiteren tollen Videos widerspiegelte:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo