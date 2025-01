Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Wie im Urlaub: Sonne und Meer am Schreckhorn

Das Wettervideo der Woche zeigt den Tanz des Wolkenmeers rund um das Schreckhorn im Berner Oberland. Gratulation zu dieser schönen Aufnahme, Stefan Krieg . Die Aufnahme zeigt, was wir in unserem Wetterbericht jeweils mit «hochnebelartigen Wolken» meinen. Oder es verbildlicht auch Formulierungen wie «Das Hoch trocknet die Luft von oben her ab» oder «In den Hochalpen ist es meist sonnig».

In der wechselhaften und stürmischen vergangenen Woche zückten nur wenige ihre Videokameras. Andreas Wiedler trotzte dem Wind jedoch bei dieser Aufnahme:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo