Der Frühling ist in Fahrt gekommen. In der vergangenen Woche gab es Sonne, Sonne und Sonne vermischt mit etwas Bise. Das zeigen zahlreiche Wettervideos aus den letzten Tagen. Das Wettervideo der Woche holt sich Andreas Döbeli. Sein Zeitraffer zeigt, wie sich Kirschblüten öffnen. Was in 18 Stunden passierte, sehen wir in 18 Sekunden. Toll gemacht!

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

