Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

So haben Sie den Rheinfall noch nie gesehen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Diese Woche war geprägt von Hochwasser. Am Bodensee wurde sogar die Hochwassergefahrenstufe 4 von 5 erreicht. Entsprechend war auch der Pegelstand des Rheins sehr hoch. Besonders eindrücklich sind die Wassermassen, wenn sie bei Neuhausen/SH als Rheinfall in die Tiefe stürzen. Am Freitag hat Peter Bumbacher diesen Anblick für uns eingefangen, vielen Dank!

Weitere eindrückliche Videos der vergangenen Woche finden Sie in der Galerie. Vielen Dank für alle eingesendeten SRFMeteo-Videos.

Schliessen 00:36 Video Wolkentanz in der Gurnigelregion/BE, 4. Juni, Lukas Wyss Aus Meteo Zusatzmaterial vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 00:06 Video Bedrohliche Gewitterwolken über Sarnen/OW, 6. Juni, Bruno Leuzinger Aus Meteo Zusatzmaterial vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Sekunden. 00:05 Video Gewitter zieht über Gauensee/LU, 7. Juni, Fabio Colle Aus Meteo Zusatzmaterial vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Sekunden.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video einer Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.