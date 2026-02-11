Im Winter hat die Sonne einen geringen Einfluss auf die Temperatur, oft sind Wind oder sogar Schneefall entscheidender. Wir betrachten dies anhand zweier Beispiele aus der Nacht auf Mittwoch.

Wind wärmt

In der Nordwestschweiz wurde es bei völliger Dunkelheit wärmer. Bis 3 Uhr stieg die Temperatur auf etwas mehr als 12 Grad. Grund dafür war der auffrischende Südwestwind.

Üblicherweise sammelt sich in den langen Winternächten viel kalte Luft im Flachland. Oft bleibt es tagsüber selbst bei Sonnenschein kühl. Die Sonne liefert im Winter nämlich nur wenig Energie, um die bodennahe Luft zu erwärmen.

Legende: Kalte Luft in Bodennähe – genau das verhinderte der Wind in der vergangenen Nacht. Lukas Wyss

Der Wind verhindert die Bildung eines solchen Kaltluftsees oder bläst ihn weg. Hinzu kommt, dass der Südwestwind in der Region Basel oder auch der Föhn in den Alpen absinkt. Bei dieser Absinkbewegung erwärmt sich die Luft, was zu den milden Verhältnissen beiträgt.

Schneefall kühlt

In derselben Nacht war das Rhonetal windgeschützt. Somit konnten weder die Sonne noch der Wind die Temperatur beeinflussen. Hier spielte der Niederschlag eine wichtige Rolle.

Während der Nacht fiel teils anhaltend Regen. Ohne Wind kommt in einem Alpental die Niederschlagsabkühlung zum Tragen. Das Schmelzen des Schnees in den höheren Lagen kühlt die Luft im ganzen Tal ab. Somit wurde es über Nacht immer kälter, bis es schliesslich in den Morgenstunden bis auf den Talboden schneite.

Ein besonders eindrückliches Ereignis der Niederschlagsabkühlung gab es im April 2025: