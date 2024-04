Die Höchstwerte am Wochenende liegen an vielen Orten über den Normwerten vom Hochsommer – erneut werden Aprilrekorde geknackt. Doch in der neuen Woche wird es so kühl wie üblicherweise im Februar. Ab 1200 bis 1500 m gibt es beachtliche Neuschneemengen.

An diesem Wochenende wird gegrillt, gewandert, Vitamin D produziert, und vielleicht auch schon gebadet. Nicht nur wir, auch der Löwenzahn, die Obstbäume und die Kühe denken: Sommer!

1 / 5 Legende: Diese Kuh merkt ganz eindeutig: es ist eigentlich viel wärmer als normalerweise im April. Ulrich Steiner 2 / 5 Legende: Prächtiges Wanderwetter! Carolina Reiber 3 / 5 Legende: Strahlender Sonnenschein hinter den blühenden Birnbäumen. Priska Ziswiler 4 / 5 Legende: Der Löwenzahn streckt sich der Sonne entgegen. Melanie Kocher 5 / 5 Legende: Die Vegetation gibt bei den hohen Temperaturen Vollgas. Urs Gutfleisch

Höchstwerte wie im Hochsommer

Vergleichen wir diese Sommergefühle einmal mit den Zahlen. In Chur wurden am Samstag 27 Grad erreicht, während es an einem Juli- oder Augusttag normalerweise rund 25 Grad warm wird. Bei der Messstation La Dôle (1670 m) im Waadtländer Jura war es mit 19 Grad sogar 3 Grad wärmer als üblicherweise im Hochsommer – ein neuer Aprilrekord! Überall in der Schweiz liegen die Höchstwerte am Wochenende also im Bereich oder sogar über der Sommer-Norm.

Legende: Neue Woche, neue Jahreszeit: Es wartet ein markanter und nachhaltiger Temperatursturz. SRF Meteo

Innert zwei Tagen wieder Winter

Diese extrem warmen Tage gehören schon bald der Vergangenheit an. Am Montag kommt die erste Kaltfront und auf Dienstag folgt eine noch kühlere Luftmasse. Mit 6 bis 10 Grad befinden wir uns danach nicht länger im Juli, sondern wieder Ende Februar. Wenn es aufklart, muss auch mit Frost gerechnet werden. Dass es im April so kalt wird, ist überhaupt nichts Aussergewöhnliches. Der Temperatursturz fällt vor allem aufgrund der äusserst hohen Temperaturen vom Wochenende sehr markant aus.

Legende: Neue Woche, neue Jahreszeit: Die Schneefallgrenze liegt in der zweiten Wochenhälfte unter 1000 m. SRF Meteo

Wo klopft Frau Holle an?

Von Dienstag bis Freitag bringen viele Wolken immer wieder Niederschlag auf der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze liegt am Dienstag um 1000 m und danach bei 600 bis 900 m. Einzelne Schneegestöber gibt es wohl auch bis 500 m. In den Voralpen oberhalb von 1200 bis 1500 m fallen von Dienstag bis Freitag rund 50 bis 100 cm Neuschnee.

Legende: So manch eine angezuckerte Kuh wird sich wundern: war nicht eben noch Sommer? Christoph Brühwiler

