Der astronomische Winteranfang, auch als kalendarischer Winteranfang bekannt, fällt auf die Wintersonnenwende. An diesem Tag erleben wir den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres. Von nun an kehrt das Licht langsam zurück, denn die Tage werden wieder länger.

Da die Erde für ihren Umlauf um die Sonne nicht genau 365 Tage benötigt, kann das Datum der Wintersonnenwende und damit auch des astronomischen Winterbeginns, leicht variieren. Auf der Nordhalbkugel beginnt er je nach Jahr am 21. oder 22. Dezember und dauert bis zum 20. oder 21. März. Wie gut kennen Sie den Winter? Testen Sie Ihr Wissen.