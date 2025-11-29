Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Anfangs Woche schüttelte Frau Holle ihre Flocken kräftig vom Himmel. Gleichzeitig sank die Schneefallgrenze bis Mitte Woche auf rund 500 m, dann trocknete es rasch ab. In den Alpen kam aber eine grosse Portion Neuschnee zusammen: In Montana im Unterwallis reichte es für frische 76 cm Neuschnee, in Mürren im Berner Oberland für 64 cm und in Flumserberg/SG lagen am Mittwochmorgen 42 cm. Die Schneefälle bieten einen gute Grundlage für die Wintersaison und wurden eindrücklich von Urs Gutfleisch festgehalten. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

