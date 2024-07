«In der ganzen Schweiz ziemlich sonnig und sommerlich warm». Die kurze Zusammenfassung des Wetters vom Freitag lässt endlich wieder so etwas wie Sommergefühle aufkommen. Doch die Freude währt nicht lange. Pünktlich zum Wochenende gibt es am Samstag bereits wieder Gewitter und auch der Sonntag ist vielerorts verregnet. Schon wieder!

1 / 3 Legende: Sonniges Wochenendwetter? Schön wärs! Bereits am Samstag ziehen wieder Gewitter auf. Peter Wehrli 2 / 3 Legende: Regen am Wochenende, für viele ein Dejà-vu. Stellenweise gab es seit neun Wochen kein komplett trockenes Wochenende mehr. Franziska Thurnherr 3 / 3 Legende: Trotz sonnigen Phasen ist die Planung von Wochenendaktivitäten im Freien seit Wochen eine Herausforderung. Constantin Schiffer

Zehntes nasses Wochenende in Folge

Der Eindruck täuscht nicht. Tatsächlich ist der Regen an den Wochenenden ein Dauergast. In Basel und Bern gab es seit neun Wochen kein völlig trockenes Wochenende mehr. Auch in Zürich und Luzern wartet man seit Wochen auf ein Wochenende ohne Regentropfen.

Aber nicht nur die Wochenenden fielen in den letzten Wochen buchstäblich ins Wasser. Generell waren mehrere trockene Tage hintereinander eine Seltenheit. Von Mitte April bis Anfang Juli gab es beispielsweise in Bern nur drei Phasen mit mehr als zwei aufeinander folgenden trockenen Tagen: eine neuntägige Trockenphase Ende April und je eine viertägige Regenpause Anfang Mai und Ende Juni.

Gutes Omen für die Schweizer Fussball-Nati?

Das unbeständige und regnerische Sommerwetter bekamen auch die Fussballfans in den Schweizer Public Viewings zu spüren. In Luzern fiel bisher an jedem Spieltag der Schweizer Nati etwas Regen und auch am Tag des Viertelfinals gegen England ist ein Gewitter in Luzern nahezu garantiert. Wenn das mal kein gutes Omen ist.