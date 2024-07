Bild des Monats - Das schönste Wetterbild des Monats Juni ist gewählt

Mit über viertausendfünfhundert Stimmen siegte die Abendstimmung in Aesch, gefolgt vom Regenbogen in Lodano und dem Oeschinensee. Das Siegerbild hat uns Christan Bieri eingesandt. Wir gratulieren. Die Abstimmung lief bis am 3. Juli, 12 Uhr.