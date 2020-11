Sanierung und Erweiterung Volksschule Markus Stadt Bern: Sanierung und Erweiterung Volksschule Markus: Baukredit von 12 Millionen Franken JA 88.8% 43'371 Stimmen

NEIN 11.2% 5'470 Stimmen Gesamtsanierung Volksschule und Turnhallen Matte Stadt Bern: Gesamtsanierung Volksschule und Turnhallen Matte: Baukredit von 19.3 Millionen Franken JA 91.1% 44'663 Stimmen

NEIN 8.9% 4'351 Stimmen Budget 2021 Stadt Bern: Budget 2021 JA 73.0% 33'895 Stimmen

NEIN 27.0% 12'561 Stimmen

Zwei Kredite, sowie Budget 2021 wurde von der Stimmbevölkerung in der Stadt Bern angenommen.

Insbesondere das Budget fürs nächste Jahr gab im Vorfeld zu reden.

Die Stadtregierung rechnet mit einem Defizit von knapp 41 Millionen Franken. Das sorgte für Unmut.

Der Gemeinderat begründet das geplante Defizit mit sinkenden Steuereinnahmen - unter anderem wegen der Coronakrise. Die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände bekämpften das Budget: Die Stadt Bern stehe finanziell mit dem Rücken zur Wand und müsse in weit grösserem Ausmass sparen. Die rotgrünen Ausgabenexzesse müssten ein Ende haben.

Anders sah es das rotgrüne Lager: Die Finanzlage der Stadt sei nach wie vor solid. In aussergewöhnlichen Zeiten seien gewisse Defizite zu verkraften. Der leistungsfähige Service Public werde mit dem vorgelegten Budget aufrechterhalten. Die Stimmbeteiligung lag bei 61 Prozent.

Gleichzeitig wählt die Stadt Bern am Sonntag auch eine neue Regierung und ein neues Parlament. Resultate zur Regierung werden erst am Sonntagabend erwartet. Die Resulate betreffend den Stadtrat könnten wegen Corona sogar erst am frühen Montagmorgen bekanntgegeben werden.