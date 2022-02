Die SP hat bei den Stadtzürcher Wahlen eine denkwürdige Niederlage eingefahren. Die Sozialdemokraten verlieren 6 Sitze und kommen damit neu auf 37 Sitze. So schwach vertreten im Stadtzürcher Parlament war die SP seit über 100 Jahren nicht mehr.

Diese historische Niederlage führte dazu, dass die links-grüne Mehrheit im Gemeinderat ins Wanken geriet, gefallen ist sie allerdings nicht. AL, SP und Grüne halten neu 63 Sitze im 125-köpfigen Parlament, die Mehrheit könnte nicht knapper sein. Dazu beigetragen haben auch die Verluste der Alternativen Liste, die zwei ihrer zehn Sitze abgeben muss.

Grosse Gewinnerin bei den Parlamentswahlen ist die Mitte-Partei. Vor vier Jahren verlor die damalige CVP alle Sitze im Zürcher Gemeinderat, nun holt sie alle diese Sitze auf einen Schlag wieder zurück. Verantwortlich dafür dürfte unter anderem die Stadtrats-Kandidatur von Josef Widler sein.

Der Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich hatte in der Corona-Pandemie viel Publizität genossen und so der Mitte-Partei Auftrieb gegeben. Auch die kleine EVP kann sich im Stadtparlament halten, sie verliert allerdings einen Sitz und hat jetzt noch drei.

Grün im Parteinamen bleibt im Trend

Neben der Mitte-Partei gewinnen in der Stadt Zürich auch die grünen Parteien. Grüne (+2 Sitze) und Grünliberale (+3 Sitze) konnten wie schon bei den Wahlen 2018 zulegen und ziehen damit an der SVP vorbei. Die Volkspartei ist damit nur noch fünftstärkste Kraft in der Stadt Zürich. Sie ist nur noch mit 14 Sitzen (-3 Sitze) im Parlament vertreten – SP, FDP, Grüne und GLP sind stärker vertreten.