SP, Grüne und AL haben im Stadtparlament eine komfortable Mehrheit. Nun entscheidet das Stimmvolk, ob dies so bleibt.

Die Auswahl für die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher ist am Wahlsonntag gross: Zwölf Parteien und Gruppierungen treten an, über 1000 Kandidatinnen und Kandidaten möchten einen der 125 Sitze im Zürcher Gemeinderat erobern.

Dieser war während der vergangenen Legislatur stark links dominiert. Mit 69 Sitzen im Gemeinderat konnten AL, SP und Grüne die Stadt nach ihren Plänen gestalten.

Diese Dominanz ist auch für die rot-grün regierte Stadt Zürich aussergewöhnlich. Dass SP, Grüne und AL eine Mehrheit bilden, gab es seit 1990 nur dreimal. Sonst benötigten die Linken stets die Unterstützung aus den Parteien des Mitte-Lagers.

Mitte-Partei hofft auf Einzug ins Stadtparlament

Ob sich die aktuelle linke Dominanz fortsetzt, hängt auch vom Abschneiden der Parteien in der Mitte ab. Sämtliche Parteien müssen in Zürich in mindestens einem der Wahlkreise fünf Prozent der Stimmen erreichen, um ins Parlament einzuziehen.

Die EVP hat diese Hürde bei den letzten Wahlen gemeistert, die Mitte-Partei (frühere CVP) scheiterte aber und schied aus dem Gemeinderat aus. Sollten es dieses Mal beide Parteien schaffen, würden ihre Sitze wohl mehrheitlich dem linken Lager fehlen.