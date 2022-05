Legende: Zürich-Korrespondent Dominik Steiner zur gescheiterten Elternzeit-Initiative. SRF

Der erste Gehversuch ist gescheitert

Die SP ist aufgelaufen. Und hart gelandet. Ihre Idee einer Elternzeit lehnt die Zürcher Stimmbevölkerung deutlich ab. Fast zwei Drittel der Stimmbevölkerung wollen nichts wissen von einer kantonalen Lösung. Über das links-grüne Lager hinaus konnte das Anliegen niemanden überzeugen. Es ist ein Dämpfer für die SP und ein weiterer Rückschlag für dieses Modell, nachdem sich auf nationaler Ebene die Koalition für eine Elternzeit zerstritten hat.

Eigentlich befürworten viele Parteien die Grundanliegen einer Elternzeit: Mehr Gleichberechtigung? Gut und recht. Die Väter stärker in die Kinderbetreuung einbinden? Klingt sinnvoll. Die Stellung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt stärken? Sicher. Nur: Kosten soll es nicht zu viel. Jedenfalls nicht 423 Millionen Franken. So viel hätte den Kanton Zürich die Elternzeit gekostet. Das könne sich der Wirtschaftsstandort nicht leisten – dieses Argument hat heute offenbar überzeugt.

Vor allem in Kombination mit einem zweiten Argument: Zürich könne keinen Alleingang wagen. Wenn nur Zürcher Firmen den Eltern je 18 Wochen Urlaub geben, wäre das ein immenser Standortnachteil, so die Gegenseite, angeführt vom KMU- und Gewerbeverband. Eine Firma mit Filialen in Zürich und anderen Kantonen müsste ihre Mitarbeitenden – je nach Standort – unterschiedlich behandeln, das sei unfair. Ergo brauche es eine national einheitliche Lösung.



Doch da beisst sich die Katze in den Schwanz. National ist das Geschäft blockiert, die Allianz zerstritten. Zwar stehen viele Politikerinnen und Politiker von links bis Mitte-Rechts einer Elternzeit wohlwollend gegenüber, doch über die konkrete Ausgestaltung konnten sie sich nicht einigen. Wie viele Wochen, wie verteilt auf Mütter und Väter? An diesen Fragen zerbrach die Koalition, national ist in den nächsten Jahren kein mehrheitsfähiger Vorschlag zu erwarten.

Und genau deshalb hat die SP die Idee in die «progressiven» Kantone verlagert. Von Genf über Bern und Luzern bis Zürich hat sie kantonale Vorlagen lanciert. Jeweils leicht anders ausgestaltet. Die Kantone sollen als Versuchslabor dienen. Dort soll sich zeigen, welche Ausgestaltung bei der Bevölkerung ankommt. Als Pioniere sollen die urbanen Kantone vorangehen und der Elternzeit auf nationaler Ebene den Weg bereiten. Doch der erste Gehversuch ist heute im Kanton Zürich grandios gescheitert. Einfacher wird es nach dem wuchtigen Zürcher Nein in den folgenden Abstimmungskämpfen in den anderen Kantonen damit nicht.