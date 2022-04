Am 15. Mai 2022 wird abgestimmt – allerdings erst über einen Kredit in der Höhe von 3.2 Millionen Franken, um das Projekt des Stadtausweises «Züri City Card» vorzubereiten. Die Stadt Zürich geht zudem von jährlichen Kosten von geschätzten 2 bis 3 Millionen Franken aus, wie sie in einem Bericht schreibt.



Die «Züri City Card» soll als Dokument dienen, um sich gegenüber den Behörden auszuweisen, das aber auch zum Beispiel als Bibliothekskarte oder Badiabonnement dienen kann. Auch bei einer Polizeikontrolle soll der Ausweis vorgezeigt werden können – so zumindest die Idee.