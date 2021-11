Die Eidgenössische Migrationskommission (EMK) definiert Sans-Papiers wie folgt:

«Als Sans-Papiers werden Menschen bezeichnet, die sich ohne einen Aufenthaltsberechtigung in einem Land aufhalten. Das heisst nicht, dass sie deswegen über keine Identitätspapiere verfügen. Der Begriff «Sans-Papiers» wurde in den 1970er-Jahren in Frankreich geprägt und hat sich heute in vielen Ländern durchgesetzt. Die meisten Sans-Papiers sind auf der Suche nach Arbeit und besseren Lebensbedingungen – legal oder illegal – in die Schweiz migriert und gehen einer Erwerbstätigkeit nach.»

Eine Studie des Staatssekretariats für Migration (SEM) kommt zum Schluss, dass Sans-Papiers in drei Hauptgruppen unterteilt werden können: