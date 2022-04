Klimaschutzziel Netto-Null 2040

Um die Erderwärmung zu stoppen, müssen die Treibhausgasemissionen weltweit bis spätestens 2050 auf netto null reduziert werden. Das heisst, es dürfen nicht mehr Treibhausgase produziert werden, als man der Atmosphäre wieder entzieht. Die Stadt Zürich lässt sich für die Klimaneutralität zehn Jahre mehr Zeit. Ursprünglich war der Plan, das Netto-Null-Ziel bereits 2030 zu erreichen. Doch eine Mehrheit der Parteien folgte Ende letzten Jahres der Ansicht des Stadtrats, dass das Klimaziel erst bis 2040 erreicht werden soll. Nun entscheidet die Stimmbevölkerung über den neuen Zeitplan. Alle Parteien ausser der SVP sind für dieses Vorhaben.

Quartierpark auf dem Koch-Areal

Auf dem ehemaligen Industrieareal (Koch-Areal) soll ein lebendiger Quartierteil mit rund 325 preisgünstigen Wohnungen für 900 Personen sowie Gewerberäumen, einem Gewerbehaus und einem Quartierpark entstehen. Die Wohnungen und Gewerbeflächen werden von privaten Bauträgerschaften gebaut. Den Quartierpark errichtet die Stadt. Für diesen Quartierpark wird ein Objektkredit in der Höhe von insgesamt rund 23 Millionen Franken benötigt, der hiermit den Stimmberechtigten vorgelegt wird.



Sekundarschule Radiostudio Brunnenhof

In den Schulkreisen Waidberg und Glattal wird in den kommenden Jahren die Anzahl Schülerinnen und Schüler aufgrund des Bevölkerungswachstums in Zürich-Nord stetig steigen. Um den Bedarf an Schulraum zu decken, hat die Stadt das Areal des Radiostudios Brunnenhof in Unterstrass im Baurecht übernommen. Für das gesamte Projekt ist

ein Objektkredit von gut 82 Millionen Franken notwendig.

Schulanlage Borrweg



Im Quartier Friesenberg wächst die Bevölkerung und mit ihr die Anzahl schulpflichtiger Kinder. Um den steigenden Bedarf an Schulraum zu decken, soll ein grösserer Neubau die sanierungsbedürftige Schulanlage Borrweg ersetzen. Hierfür wird ein Objektkredit in der Höhe von gut 83 Millionen Franken benötigt.

Schulanlage Lavater



Die 125-jährige Schulanlage Lavater im Quartier Enge soll aufgrund ihres baulichen Zustands instandgesetzt werden. Wegen der steigenden Anzahl Schulkinder sowie einem Mehrbedarf an Betreuungsplätzen und Sportinfrastrukturen soll sie gleichzeitig erweitert werden. Hierfür wird ein Objektkredit in der Höhe von gut 34 Millionen Franken benötigt.