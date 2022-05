Laut dem SRF-EU-Korrespondenten Michael Rauchenstein in Brüssel wird das deutliche Ja zu Vorlage durchaus zur Kenntnis genommen. Doch Grundsätzliches werde sich in der verfahrenen Situation zwischen der Schweiz und der EU dadurch nicht ändern.

Monika Rühl von Economiesuisse spricht von einem guten Resultat im Hinblick auf die weitere Zusammenarbeit mit Europa. «Da brauchen wir schnell gute Lösungen, damit wir aus der Sackgasse wieder herauskommen. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und -bürger haben erkannt, dass wir uns nicht leisten können, noch eine Baustelle aufzumachen. Unsere Beziehungen mit Europa sind in einer Sackgasse, die bilateralen Verträge erodieren. Es ist jetzt auch ein Signal an den Bundesrat, vorwärts zu machen, also schnell mit der EU Lösungen zu finden.»

«Es ist ein klares europapolitisches Zeichen der Schweizer Bevölkerung», gibt sich denn auch Nationalrat Roland Fischer (GLP/LU) überzeugt.

Anders tönt es bei SVP-Ständerat Werner Salzmann: Das Resultat sei keineswegs als Präjudiz für eine weitere Annäherung an die EU zu sehen.