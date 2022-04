Renato Lenherr studierte Medizin an der Universität Zürich. Er absolvierte bis 2010 den Facharzt Anästhesiologie und den Facharzt Intensivmedizin am Universitätsspital Zürich (USZ) und ist seit 2011 Oberarzt am Institut für Intensivmedizin USZ. 2013 übernahm er die ärztliche Leitung der Donor Care Association (DCA). Diese wurde 2012 gebildet. Das Team ist dem Universitätsspital Zürich angegliedert.