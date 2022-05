Transplantationsgesetz

Wer seine Organe nicht spenden möchte, muss dies künftig aktiv festhalten. Schweigen bedeutet also grundsätzlich Zustimmung – wobei Angehörige einbezogen werden, wenn jemand seinen Willen nicht festgehalten hat. Die Schweiz vollzieht damit einen Paradigmenwechsel bei der Organspende. Überraschend ist das Ja nicht: Die Organspende an sich stösst Umfragen zufolge auf eine relativ breite Akzeptanz. Daran konnte die Pro-Seite in einem Land mit hohem medizinischem Versorgungslevel und entsprechenden Erwartungen an die Medizin andocken: mit dem Hinweis auf Spendermangel und dem Argument, ein Ja rette Leben.

Aber auch die Argumente der Gegenseite stiessen auf Resonanz: Themen wie Selbstbestimmung oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit wurden erst gerade während der Pandemie intensiv diskutiert. Rund 40 Prozent Nein-Stimmen gemäss Hochrechnung sind keine unbedeutende Minderheit. Dass der Abstimmungskampf, überschattet vom Ukraine-Krieg, vergleichsweise flau ausfiel, half der Pro-Seite mehr als dem gegnerischen Komitee.

Das Ja zur Widerspruchslösung reiht sich aber ein in eine Serie vergleichbarer Abstimmungen über medizinethische Fragen, bei denen das wertkonservative Lager ebenfalls keine Mehrheit fand. Dazu gehören etwa die Vorlagen über die Fortpflanzungsmedizin oder vor über 20 Jahren die Abstimmung über den Verfassungsartikel zur Transplantationsmedizin. Da lagen die Zustimmungswerte jeweils bei gut 60 bis fast 90 Prozent.