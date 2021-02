Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet ist am 22. Februar wegen Vorteilsannahme zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Kurz nach dem Urteil kündigte Maudet an, in Berufung zu gehen.

Die Strafe des Polizeigerichts in Genf fiel milder aus, als die Staatsanwaltschaft beantragt hatte. Diese hatte für Maudet eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten gefordert.

Beim Verfahren ging es hauptsächlich um eine Luxus-Reise in das arabische Emirat Abu Dhabi, die der Genfer Staatsrat 2015 mit seiner Familie und seinem ehemaligen Stabschef unternommen hatte. Der Aufenthalt in einem Luxuspalast war von zwei befreundeten Geschäftsleuten von Maudet arrangiert worden. Die Rechnung bezahlte die emiratische Königsfamilie.