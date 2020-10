Genfer Regierungsrat Maudet demissioniert und tritt wieder an

«Ich werde Anfang nächster Woche meinen Rücktritt einreichen. Und ich werde ein Kandidat für meine eigene Nachfolge sein.»

Das sagte der Genfer Staatsrat Pierre Maudet an einer Medienkonferenz.

Das Genfer Volk solle das letzte Wort haben, nicht der Genfer Regierungsrat. Er bleibe im Amt, bis ein Nachfolger «seinen Eid abgelegt» habe.

Die Wahl soll voraussichtlich Anfang März 2021 stattfinden. Maudet sagte, er werde als unabhängiger Kandidat antreten.

Ganz am Schluss einer persönlichen Medienkonferenz hat der Genfer Staatsrat Pierre Maudet seine Demission angekündigt, die er Anfang kommender Woche einreichen will. Er begründete den Rücktritt mit dem Entscheid seiner Regierungskollegen, die ihm am Vortag das Departement für Wirtschaftsförderung entzogen hatten.

Harte Kritik an Regierungskollegen

Es war der letzte verbliebene Verantwortungsbereich als Regierungsmitglied. Maudet waren wegen eines laufenden Strafverfahrens bereits Mitte September zahlreiche Kompetenzen entzogen worden. Der damalige Sicherheitsdirektor musste das Regierungspräsidium sowie die Kontrolle über die Polizei und den Flughafen abgeben.

Der Politiker ging an der Medienkonferenz mit seinen Amtskollegen hart ins Gericht: Der Beschluss des Staatsrats sei vor allem ein institutionelles Problem, kritisierte er. Die Kantonsregierung habe keine Legitimität, einen vom Volk gewählten Amtskollegen vollständig zu entmachten, wie das hier geschehe. Die für ihn unverständliche Massnahme sei ein bewusster, persönlicher Angriff, eine weitere «gezielte Demütigung» und ein weiterer Versuch, ihn zur Seite zu stellen.

Der Fall Pierre Maudet Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die aufstrebende Karriere von Pierre Maudet (*1978) stoppte, nachdem bekannt geworden war, dass er 2015 angeblich privat mit seiner Familie nach Abu Dhabi gereist war. Recherchen der «Tribune de Genève» zeigten aber, dass Maudet die Reise nicht selber bezahlt hatte. Maudet gab später zu, dass der Freund eines Freundes, ein libanesischer Unternehmer, für die Kosten des Fluges, das Hotel und den Besuch des Formel-1-Grand-Prix für ihn und seine Familie übernommen habe. Im Sommer 2018 kündigte die Genfer Staatsanwaltschaft an, gegen den Staatsrat zu ermitteln. Ihm wurde Vorteilsnahme mit der Reise nach Abu Dhabi vorgeworfen. Maudet entschuldigte sich später, dass er in diesem Zusammenhang «einen Teil der Wahrheit verheimlicht» hatte. Der Genfer Staatsrat entzog aber einen Teil seiner Aufgaben. Im September 2018 verzichtete Maudet auf Druck der Regierungskollegen provisorisch auf das Amt als Genfer Regierungspräsident. Zudem blieb er nicht mehr Sicherheitsdirektor und musste die Zuständigkeit für den Flughafen Genf-Cointrin und für die Kantonspolizei abtreten. Im November 2018 fordert FDP-Präsidentin Petra Gössi den Rücktritt des FDP-Regierungsrates. Anfang Dezember 2018 schloss sich auch der Vorstand der FDP des Kantons Genf der Aufforderung an und schloss ihn schliesslich im Juli 2020 aus der Partei aus. 2017 war Pierre Maudet Kandidat für die Bundesrats-Ersatzwahl, an der Ignazio Cassis gewählt worden ist.

Viele Absenzen im Departement

Gestern Mittwoch war Maudet von der Kantonsregierung sein verbliebenes Departement für Wirtschaftsförderung provisorisch entzogen worden. Grund für diese Entmachtung ist ein externer Zwischenbericht. Dieser war im Auftrag des kantonalen Personalamtes erstellt worden, nachdem es in Maudets Departement in der Direktion für Wirtschaftsförderung, Forschung und Innovation zu einer Häufung von Absenzen gekommen war.

Eine unabhängige externe Expertin hörte eine grosse Mehrheit der Mitarbeitenden an und kam zum Schluss, dass es zugleich organisatorische, führungstechnische und zwischenmenschliche Probleme gebe, die Maudet infrage stellten.

Maudet steht somit ohne Departement da. An seiner Seite bleibt einzig eine Stabschefin. Zu seinen Mitarbeitenden in der Direktion für Wirtschaftsförderung, Forschung und Innovation hat er vorläufig keinen Kontakt mehr. An den Sitzungen der Genfer Kantonsregierung darf Maudet weiterhin teilnehmen.