Die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer sei gescheitert, wenn auch nur knapp, sagt Stefan Eiholzer, Leiter der Inlandredaktion von Radio SRF. «Das Stimmvolk hat der Argumentation der linken Gegnerschaft mehr vertraut als den Wirtschaftsverbänden und den bürgerlichen Parteien, die sich für ein Ja eingesetzt haben. Während die Linke die Abstimmung zu einer Frage der Gerechtigkeit machte, argumentierten die Befürworter mit dem Nutzen für die Gesamtwirtschaft. Mit diesem Erfolg konnte die Linke, allen voran die SP, ihre Position als Vetomacht bei Steuervorlagen stärken», schätzt er ein.

Es sei bereits die vierte Steuer-Abstimmung in Folge, die von der SP und ihren Verbündeten gewonnen werde, so Eiholzer. «Das verschafft ihr für künftige Diskussionen eine starke Position. Ohne die Linke sind Steuerreformen derzeit nicht möglich. Schon in wenigen Tagen wird sich das wieder zeigen, wenn das Parlament über die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer und die Verwendung der zu erwartenden Steuereinnahmen diskutiert.»