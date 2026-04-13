Alle im Artikel verwendeten Daten stammen vom Bundesamt für Statistik (BFS), insbesondere aus der Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (Statpop).

Für die historischen Daten haben wir die Statistik des jährlichen Bevölkerungsstands (Espop) sowie die Eidgenössische Volkszählung verwendet.

Die Grafiken zur Alterung der Bevölkerung auf nationaler Ebene stellen die Situation im Jahr 2026 gemäss dem wahrscheinlichsten Szenario des BFS dar.

Die Daten nach Gemeinden wurden gemäss dem Stand der Gemeinden im Jahr 2026 harmonisiert, um auch Fusionen zu berücksichtigen.

Der Zähler am Anfang des Artikels basiert auf der Berechnung einer linearen Entwicklung seit dem Zeitpunkt Ihrer Geburt aufgrund der jährlichen Daten des BFS. Der heutige Zähler aktualisiert sich in Echtzeit auf der Grundlage der letzten Quartalszahlen und der Wachstumsprognosen des BFS.