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10-Millionen-Schweiz Sehen Sie, wie die Bevölkerung seit Ihrer Geburt gewachsen ist

Mit unserer interaktiven Grafik sehen Sie, wie sich Ihre Gemeinde, Ihr Kanton und das ganze Land demografisch entwickelt haben.

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13.04.2026, 08:34

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Die Debatte über die Volksinitiative der SVP gegen eine 10-Millionen-Schweiz ist in vollem Gang. In unserer Grafik sehen Sie aus Ihrer persönlichen Perspektive, wie die demografische Entwicklung im Land verlaufen ist. Sie ist vom Data-Team des Westschweizer Radio und Fernsehens (RTS) erstellt worden.

Wann ist die Bevölkerung besonders gewachsen? Wie haben sich die Alterung und die Einwanderung entwickelt? Geben Sie unten Ihr Geburtsdatum ein und entdecken Sie, was sich seither verändert hat.

Grafik

Ostersonntag am Ufer der Reuss in der Stadt Luzern.
Legende: Ostersonntag am Ufer der Reuss in der Stadt Luzern. KEYSTONE/Urs Flueeler

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Daten und Methodik

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Alle im Artikel verwendeten Daten stammen vom Bundesamt für Statistik (BFS), insbesondere aus der Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (Statpop).

Für die historischen Daten haben wir die Statistik des jährlichen Bevölkerungsstands (Espop) sowie die Eidgenössische Volkszählung verwendet.

Die Grafiken zur Alterung der Bevölkerung auf nationaler Ebene stellen die Situation im Jahr 2026 gemäss dem wahrscheinlichsten Szenario des BFS dar.

Die Daten nach Gemeinden wurden gemäss dem Stand der Gemeinden im Jahr 2026 harmonisiert, um auch Fusionen zu berücksichtigen.

Der Zähler am Anfang des Artikels basiert auf der Berechnung einer linearen Entwicklung seit dem Zeitpunkt Ihrer Geburt aufgrund der jährlichen Daten des BFS. Der heutige Zähler aktualisiert sich in Echtzeit auf der Grundlage der letzten Quartalszahlen und der Wachstumsprognosen des BFS.

RTS, «19h30», 8.4.2026, 19:30 Uhr;liea;herb

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