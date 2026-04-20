Ein Datenleck zeigt: Tesla hat Tausende Zwischenfälle verheimlicht. Einige Unfälle verliefen tödlich. In den USA wurde das Unternehmen ein erstes Mal verurteilt.

Elon Musk hat mit seinem Unternehmen Tesla die Strassen als Versuchsgelände genutzt. Dies vor allem für sein autonomes Fahrsystem mit künstlicher Intelligenz, wie Daten aus einem gigantischen Datenleck zeigen.

Tesla hat Tausende schwerwiegende Zwischenfälle verschwiegen. Einige kosteten Fahrerinnen und Passagieren das Leben, auch Drittpersonen kamen um.

Der Kampf der Opfer gegen Musk und Tesla

Tesla wusste seit Jahren von den Mängeln seiner Systeme. Das zeigt ein massives Datenleck, das seinen Anfang nahm, als sich ein Tesla-Insider Ende 2022 beim deutschen «Handelsblatt» meldete.

Die geleakten Akten enthalten unter anderem Tausende von Kundenbeschwerden. Mehr als 2400 betreffen spontane Beschleunigungen, und es hat mehr als 1000 Unfälle gegeben. In vielen Fällen war der Status als «ungelöst» angegeben.

Wenn der Autopilot halluziniert

Gewisse Tesla-Fahrzeuge beschleunigten oder bremsten abrupt und ohne Grund. In der künstlichen Intelligenz nennt man diese Fehlfunktionen «Halluzinationen» – bekannt ist das etwa, wenn ChatGPT eine völlig falsche Antwort herbeifantasiert.

Auf der Strasse sind die Folgen verheerend. Das autonome Fahrsystem kann seine Umgebung falsch interpretieren. Bei hoher Geschwindigkeit können solche Fehler tödlich sein – für die Insassen der Tesla-Fahrzeuge, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer.

Vergangenen Sommer wurde Tesla in den USA deshalb zur Zahlung von über 240 Millionen Dollar verurteilt. Geklagt hatten die Angehörigen der 22-jährigen Naibel Benavides. Sie starb, als ein Tesla im Autopilot-Modus das Fahrzeug ihres Lebensgefährten rammte.

Legende: Dieser Tesla war mit Autopilot unterwegs: Luftaufnahme vom Ort eines Unfalls in den USA. RTS

Dieser überlebte den Unfall schwer verletzt und leidet bis heute unter den Folgen. «Als ich davon erfuhr, fühlte ich mich wie ein Versuchskaninchen», sagt er im Dokumentarfilm des Westschweizer Radio und Fernsehens (RTS).

Benavides’ Familie warf Tesla im Gerichtsverfahren vor, entscheidende Informationen verheimlicht zu haben. Tesla hingegen gab dem Fahrer die Schuld.

Legende: Der Autopilot von Tesla erkennt Hindernisse auf der Strasse. RTS

Als die Ermittler nach den Unfalldaten in der Blackbox des Fahrzeugs fragten, behauptete Tesla, diese seien beschädigt. Die Anwälte der Opfer zogen Experten hinzu, denen es gelang, die gelöschten Informationen wiederherzustellen. Sie zeigen: Tesla wusste bereits am Abend des Unfalls von der Fehlfunktion.

Das Fahrzeug im Autopilot-Modus hatte die Hindernisse erkannt. Es unternahm aber nichts, um die Kollision zu vermeiden. Nur eine Warnung ertönte kurz vor dem Aufprall.

Historisches Urteil

Das Urteil in Florida im vergangenen August ist eine Premiere in Fällen, die mit dem Autopilot-System zusammenhängen. Die Geschworenen befanden, dass Tesla und der Fahrer verantwortlich seien für den Unfall.

Ende Februar bestätigte ein Bundesrichter das Urteil. Tesla kann dagegen Berufung einlegen.

Gegen Tesla laufen in den USA mehrere Untersuchungen. Das Justizministerium prüft, ob das Unternehmen die Konsumentinnen und Konsumenten getäuscht hat. Die nationale Behörde für Sicherheit im Strassenverkehr ermittelt ebenfalls. Experten rechnen mit weiteren Gerichtsverfahren.

Whistleblower haben gegenüber den Behörden ausgesagt. Sie beschreiben ein Unternehmen, das die schnelle Entwicklung der Sicherheit vorzieht. Die Testversion des Autopilot-Systems sei auf den Markt gebracht worden, obwohl mehrere Angestellte die Chefs auf deren Gefahren aufmerksam gemacht hatten.

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