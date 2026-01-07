Tiefste Autoverkäufe seit 25 Jahren: Alles in allem spricht die Autobranche von einem mageren Jahr. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 233'737 Fahrzeuge verkauft, das sind 2.4 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Automarkt habe – unter Ausklammerung der Corona-Pandemie – den tiefsten Stand seit 25 Jahren erreicht, schreibt der Branchenverband Auto Schweiz. Die Konsumentinnen und Konsumenten warten ab. Sie sind verunsichert, viele fragen sich, welche Technik sich durchsetzen wird: Elektrofahrzeug – Hybrid oder Treibstoff. Und so wurden im vergangenen Jahr 25 Prozent weniger Autos verkauft als unmittelbar vor Corona im Jahr 2019.

Elektrofahrzeuge: Nach einem Dämpfer können reine Elektrofahrzeuge erneut zulegen. Sie kommen auf einen Marktanteil von knapp 23 Prozent. Das heisst: Gut jedes Fünfte in der Schweiz neu verkaufte Auto war im vergangenen Jahr ein Stromer. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Verkäufe der Elektrofahrzeuge um 15 Prozent zugenommen.

Legende: Anteil der Benzin- und Dieselfahrzeuge bei Neuwagen sinkt. Keystone / Christian Beutler

Einbruch bei Diesel- und Benzinfahrzeugen: Stark rückläufig sind die Verkäufe reiner Dieselfahrzeuge mit einem Rückgang von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schon seit Jahren sinkt der Marktanteil. Auch die rein benzinbetriebenen Autos verzeichnen ein Minus von 20 Prozent. Am meisten verbreitet sind Hybridfahrzeuge, bei denen unterschiedliche Antriebstechniken kombiniert werden, meistens Elektro- und Benzinmotor.

Tesla bremst Absturz: Am meisten in den Schlagzeilen stand im vergangenen Jahr Tesla: Firmenchef Elon Musk hat mit seinem umstrittenen politischen Engagement und seinen Aussagen polarisiert, und er hat sich zum Handlanger des neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump gemacht. Unter dem Strich sank die Zahl der offiziell immatrikulierten Tesla-Fahrzeuge in der Schweiz um 28 Prozent. In der Liste der grössten Marken der Schweiz fällt Tesla von Rang 8 auf Platz 12.

Rabatte im Dezember: Ohne die guten Zahlen vom Dezember wäre Tesla noch viel stärker abgestürzt. So liess Tesla im Dezember 1570 Fahrzeuge immatrikulieren, das sind 25 Prozent aller in diesem Jahr verkauften Fahrzeuge, und es sind auch 75 Prozent mehr als im Dezember 2024. Der Anstieg zeigt, dass Tesla mit aller Kraft versucht, die Bilanz optisch aufzubessern. Der Hersteller lockt mit tieferen Preisen und Rabatten und kurbelt so die Verkaufszahlen an. Die Autos sind zwar für den Verkehr zugelassen, aber zum Teil wohl noch nicht verkauft. Tesla weist generell für den letzten Monat des Quartals jeweils bessere Zahlen aus.

Skoda rückt vor auf Platz 2: In der Liste der grössten Automarken der Schweiz gibt es einige kleinere und grössere Wechsel. Ganz oben steht Volkswagen. Neu auf Platz 2 kommt Skoda, das BMW auf den dritten Platz verdrängt hat. Einen Rückschlag verzeichnet Volvo: Die Marke ist vom sechsten auf den zehnten Platz zurückgefallen.

Legende: Markteintritt von BYD in der Schweiz im April 2025. Wie schnell kommt die chinesische Marke vorwärts? Keystone / BYD Schweiz / Ennio Leanza

Chinesische Marken: Auf den hinteren Rängen sind vor allem die chinesischen Hersteller aufgefallen, die sich hier zu etablieren versuchen. Am bekanntesten ist BYD, der weltweit grösste Verkäufer von Elektrofahrzeugen. BYD ist seit April 2025 auf dem Schweizer Markt und konnte hierzulande im vergangenen Jahr knapp 1000 Fahrzeuge absetzen, ein Marktanteil von 0.4 Prozent. MG wiederum ist einer der grössten Gewinner mit fast 3700 verkauften Autos und einem Marktanteil von 1.6 Prozent. MG ist ursprünglich eine britische Marke, wurde aber vom chinesischen Konzern SAIC Motor übernommen.

