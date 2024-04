Inhalt

Cyberkriminalität - Muss die Schweiz mehr in digitale Bildung investieren?

Online-Betrug, Datendiebstahl, Verletzung der Privatsphäre, Deepfake, Desinformation: Die Cyberkriminalität nimmt in der Schweiz immer neue Formen und immer grössere Ausmasse an. Was hilft dagegen? Diskutieren Sie mit auf der SRG-Plattform «dialog».