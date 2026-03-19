Täuschen Detailhändler die Kunden mit ihren Preisschildern? Die Migros wird jedenfalls vom Seco zurückgepfiffen.

Um gewisse Preisschilder in Läden entziffern zu können, braucht man bald eine Lupe. Und was dort steht, kann einen Unterschied machen im Einkaufskorb – und im Portemonnaie.

Zahlreiche Zuschauer haben sich beim Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) gemeldet und auf Preisschilder verwiesen, die es schwierig machen, zwischen dem teureren Einzelpreis und einem Aktionspreis, der nur beim Kauf mehrerer Stücke gültig ist, zu unterscheiden.

Was das Seco zur Migros-Praxis sagt (dt. Untertitel):

Bei Coop hat ein Zuschauer Etiketten mit Fotos dokumentiert. Der gross angeschriebene günstigere Preis gilt nur ab dem Kauf von zwei bis vier Stück, während der teurere Einzelpreis sehr klein gedruckt in der Ecke des Schilds steht.

Ähnliche Praktiken auch bei der Konkurrenz: Auf den Preisschildern der Migros ist der Einzelpreis nicht nur kleingedruckt, sondern auch noch durchgestrichen, was ihn quasi unleserlich macht. Der gut sichtbar und gross angeschriebene Preis gilt nur ab mehreren Stück.

RTS hat bei der Migros nachgefragt, ob diese Preisschilder gesetzeskonform sind. Die Antwort: «Migros gestaltet die Preisetiketten so, dass Aktionen klar hervorgehoben werden, um den Kunden Sparmöglichkeiten aufzuzeigen. Migros hält sich damit an die eidgenössische Preisbekanntgabeverordnung (PBV).»

Beim Bund hat das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Oberaufsicht über die Anwendung der PBV. Das unmissverständliche Urteil des Seco: Was Coop macht, ist grenzwertig. Was die Migros macht, ist nicht regelkonform, heisst es dort auf Anfrage.

Das Seco werde bei der Migros intervenieren. Die Migros wird also ihre Praxis in den kommenden Wochen anpassen müssen, und zwar schweizweit.

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