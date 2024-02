Die Frage ist nicht neu, aber wieder aktuell: Sollen 16-Jährige das aktive und passive Wahlrecht haben? Nun ist klar: Der Nationalrat lehnt es ab. Am Mittwoch sprach sich das Parlament gegen eine Senkung des Stimmrechtsalters aus. Damit ist der Vorstoss auf nationaler Ebene endgültig vom Tisch.

Das Thema wird seit Jahren diskutiert und ist immer wieder gescheitert. Nicht nur national, auch kantonal. So gibt es eine ganze Liste gescheiterter Vorstösse, zuletzt 2022 in Bern und Zürich, andere wurden noch nicht behandelt. Nur in einem Kanton kam das Anliegen durch: 2007 stimmte die Glarner Landsgemeinde für die Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre.

Auch über unsere Landesgrenzen hinaus wird das Wahlrecht für Minderjährige diskutiert: Auf europäischer Ebene haben es bisher Österreich und Malta eingeführt. Auch in Brasilien, Argentinien, Ecuador, Nicaragua und Kuba dürfen 16-Jährige bereits wählen gehen.

