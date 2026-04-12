Mit dem Krieg im Nahen Osten wird der Welt die extreme Anfälligkeit digitaler Rechenzentren bewusst.

Anlagen von Amazon in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden erstmals mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Folgen waren massive Ausfälle in der Region.

«Darauf waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Damit hat niemand gerechnet», so Adrien Manniez gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS). Er ist Politikwissenschaftler und Experte für Cyberabwehr.

Wie lässt sich die Sicherheit von Rechenzentren gewährleisten?

Rechenzentren seien zwar «extrem gut gegen Cyberangriffe gesichert, die Server lahmlegen könnten, und auch gegen physische Eindringlinge – mit Kameras, Stacheldraht und Zäunen». Gegen Luftangriffe oder kinetische Schläge seien sie jedoch nicht geschützt.

Die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz in militärischen Operationen erhöht die strategische Bedeutung dieser Anlagen zusätzlich. «In diesen Zentren laufen KI‑Systeme, die für die Kriegsführung eingesetzt werden, insbesondere von Israel und den USA», erklärt Manniez. «Damit werden sie zugleich zu strategischen Zielen und zu einem Symbol für Angriffe auf die Wirtschaft und die technologische Leistungsfähigkeit der Golfstaaten.»

Legende: Grosse Rechenzentren werden während des Krieges im Iran zu militärischen Zielen. Getty Images/Noah Berger

Der Schutz dieser strategischen Infrastrukturen rückt damit stärker in den Fokus. Diskutiert werden etwa bauliche Verstärkungen oder das Auslagern sensibler Daten in unterirdische Anlagen.

Sichere Lösung in der Schweiz?

In der Schweiz dienen bereits einige ehemalige Militärbunker als Standorte für Rechenzentren. «Das ist sehr vertraulich, aber es gibt solche Anlagen», bestätigt Bastien Henri, Verkaufsleiter des Unternehmens Bunker Swiss. «Wir erhalten bis zu hundert Anfragen pro Woche, doch das Angebot lässt sich an einer Hand abzählen. Die Kosten können mehrere zehn Millionen Franken erreichen.»

Die Schweizer Armee, der viele dieser Infrastrukturen gehören, zeigt sich allerdings zurückhaltend, weitere Anlagen abzugeben.

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«Ideal wäre es, wenn es in der Schweiz mehr solcher Bauwerke gäbe. So könnte man die Nachfrage decken und die Schweiz in einem zukunftsträchtigen Markt positionieren», sagt Bastien.

Energieabhängigkeit der Rechenzentren

Für die Cybersicherheitsexpertin Solange Ghernaouti liegt das eigentliche Problem jedoch woanders: bei der Energieversorgung. «Wenn die Kühlung ausfällt, sind diese Anlagen nicht mehr nutzbar. Die Bunker‑Idee löst dieses Problem nicht», betont sie. Die starke Abhängigkeit von Informatik und künstlicher Intelligenz mache moderne Gesellschaften insgesamt verwundbarer.