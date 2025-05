Ab dem 2. Juli startet die Frauen-Fussballeuropameisterschaft in der Schweiz. Bis dahin werden grosse Sicherheitsübungen durchgeführt. Wie gerade erst im Stade de Genève, wo im Notfall 28'000 Menschen evakuiert werden müssten.

«Notfall, Schüsse gefallen!» Ein Schütze ist ins Stadion eingedrungen.

Glücklicherweise handelt es sich im Stade de Genève nur um eine Simulation, um sich auf einen möglichen Anschlag während der Frauen-Fussball-EM (vom 2. bis 27. Juli) vorzubereiten. Für diesem Anlass waren rund hundert Statistinnen und Statisten aus den Reihen der Schweizer Armee anwesend, die als Publikum fungierten.

Verletzungsmanagement

«Es geht nicht darum, Angst zu machen, sondern einfach bereit zu sein», versichert Daniel Barouche, der Sicherheits­verantwort­liche für die Veranstaltung, gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS. Er betont jedoch, dass sich seit der EURO 2008 (die gemeinsam von der Schweiz und Österreich ausgerichtet wurde) «viel in Bezug auf die Bedrohungslage in Europa und der Schweiz verändert hat» und dass man «sich vorbereiten muss».

Wie die Übung ablief:

Bei diesem fiktiven Angriff wurden durch eine Massenpanik mehrere Menschen verletzt. Dutzende liegen verängstigt am Boden.

Die Übung dient dazu, die Koordination zwischen medizinischem Personal, der Feuerwehr, der Polizei und privaten Sicherheitsfirmen zu trainieren. Und um Prioritäten festzulegen.

Zunächst «die Bedrohung neutralisieren»

«Die erste Priorität besteht darin, die Bedrohung zu neutralisieren, solange sie noch aktiv ist», und in einem zweiten Schritt «den potenziellen Opfern Erste Hilfe zu leisten», erklärt Florent Chapuis, Hauptmann und verantwortlich für die Ausbildung bei der Genfer Polizei.

Wie beurteilt er die Operation am Ende? Die Koordination sei «gut» gewesen, aber in der Kommunikation «zwischen privaten und staatlichen Partnern» müsse noch einiges verbessert werden, so der Ausbildner.

Neben Genf werden sieben weitere Stadien in der Schweiz Spiele austragen, darunter auch Sion. Die Walliser Polizei, die kontaktiert wurde, sagt, dass auch sie die Sicherheit im Hinblick auf die Frauen-EM testen wolle.