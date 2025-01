Seit 2021 wurden mehrere Initiativen gestartet, um die Prävention und Bewältigung von Pandemien zu stärken.

Die WHO eröffnete in Berlin ein Zentrum für Pandemieprävention, das sich der Sammlung von Erkenntnissen widmet, um Bedrohungen besser erkennen und abmildern zu können, und unterstützte Projekte wie ein Technologietransferzentrum für mRNA-Impfstoffe in Südafrika (2023) und ein globales Schulungszentrum für Biofabrikation in Südkorea, um die lokale Arzneimittelproduktion anzukurbeln (2022).

Der Pandemiefonds der Weltbank hat darüber hinaus rund 885 Millionen US-Dollar für fast 50 Projekte in 75 Ländern bereitgestellt. Die Mitgliedsländer der WHO haben das Konzept des «Pandemie-Notfalls» als höchste Warnstufe angenommen und arbeiten an einem Vertrag über die Prävention und Vorsorge von Pandemien, der bis Mai 2025 abgeschlossen sein soll.

Es gibt jedoch noch Herausforderungen, darunter der Austausch von Daten über neu auftretende Krankheitserreger und die daraus resultierenden Vorteile, d.h. Impfstoffe, Tests und Behandlungen, aber auch die Überwachung von Pandemien.

Darüber hinaus wurde eine Liste von 30 Krankheitserregern erstellt, die zukünftige Pandemien verursachen könnten, darunter Viren wie Covid-19, Lassa-Fieber sowie Ebola, Zika und Marburg.