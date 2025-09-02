In der Schweiz gibt es mehr als 52'000 Müllers. Das ist der am weitesten verbreitete Nachname in fast jeder zehnten Gemeinde. Aber wissen Sie, in welchen Gemeinden Leute leben, die so heissen wie Sie? Suchen Sie sie auf unserer interaktiven Karte.

Mehr als 182'860 verschiedene Familiennamen gibt es derzeit in der Schweiz. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag publiziert hat. Kennen Sie alle Wurzeln und alle Äste, die zum «Stamm» Ihres Nachnamens gehören? Sie können den Test mit untenstehendem Werkzeug machen. Achtung, Ihre Gemeinde wird nur dann auf der Karte erscheinen, wenn es mindestens zwei weitere Personen gibt, die den gleichen Namen tragen wie Sie (siehe Kasten).

Müller, Meier, Schmid und Konsorten

Wenig überraschend sind die germanisch klingenden Namen in der Schweiz am häufigsten. Das Land zählt mindestens 52'502 Müllers, etwa 30'000 Meiers und Schmids. In 222 Gemeinden liegt Müller an der Spitze, fast ausschliesslich in der Deutschschweiz.

Da Silva Spitzenreiter in der Romandie

In der Westschweiz liegt da Silva mit weitem Abstand an der Spitze der Rangliste, mit mehr als 10'000 erfassten Einwohnerinnen und Einwohnern. Es folgen Ferreira und Pereira.

Da Silva ist der am häufigsten getragene Familienname in 50 Gemeinden. Er dominiert insbesondere die Rangliste in den Städten Genf, Lausanne, Freiburg und Neuenburg. Der sehr lokale Name Fournier liegt in Sitten an der Spitze, Rais in Delsberg.