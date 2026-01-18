Eine Reise mit dem öffentlichen Verkehr dauert in der Schweiz viel länger, je nachdem, von wo aus man startet. Der Grund: Die Dichte der öV-Verbindungen variiert stark. Finden Sie es mit unserer interaktiven Grafik selbst heraus!

So gross sind die Unterschiede in der ÖV-Anbindung in der Schweiz

Von Savognin im Kanton Graubünden dauert es mit dem Postauto 20 Minuten, bis man im zehn Kilometer entfernten Tiefencastel ankommt. Von Olten braucht man, je nach Zugverbindung, halb so lange, um ins doppelt so weit entfernte Langenthal zu gelangen.

Es ist allgemein bekannt, dass gewisse Regionen der Schweiz weniger gut erschlossen sind als andere. Hier können Sie Ihre eigene Reichweite berechnen und mit derjenigen der benachbarten Städte und Dörfer vergleichen – dank eines Tools, das von der Hochschule für Landschaft, Ingenieurwesen und Architektur in Genf entwickelt und vom Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) mitkonzipiert wurde.

Es berechnet alle möglichen Ziele von einem gewählten Ausgangspunkt aus, gemäss einem definierten Fahrplan, unter Berücksichtigung von Umsteigeverbindungen und Fusswegen.

Auch bei längeren Fahrten können die Unterschiede sehr bedeutend sein. Die Topografie, die Grenzen sowie die Fahrpläne beeinflussen die Reisezeiten erheblich. Zu Stosszeiten kann eine Bernerin in vier Stunden fast die ganze Schweiz und den Süden Deutschlands erreichen, während es ein Genfer lediglich bis ins Mittelland und ins angrenzende Frankreich schafft.

Grafik entwickelt von: F. Burgener, A. Durgnat, M. Gay-Balmaz, O. Malaspinas; Hochschule für Landschaft, Ingenieurwesen und Architektur in Genf.

