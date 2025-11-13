Ab sofort sollen in Italien nur noch Volljährige auf Pornoseiten zugreifen können. Dies funktioniert jedoch nur teilweise.

Italien versucht, den Konsum von Pornografie unter Minderjährigen einzudämmen: Seit Mittwoch gilt eine Regelung, die rund fünfzig grosse Plattformen dazu verpflichtet, das Alter der Nutzer und Nutzerinnen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie volljährig sind. Es reicht also nicht mehr, per Klick auf «Ich bin über 18 Jahre alt» eine Selbstauskunft zu geben, wenn man die Seite besucht.

Der Experte für neue Technologien über die Alterskontrolle:

Die grössten Websites haben die Änderung jedoch noch nicht umgesetzt: Laut der Tageszeitung La Stampa, die die einzelnen Seiten überprüft hat, haben Pornhub, Youporn, Redtube und Xhamster die Zugangsmodalitäten nicht geändert. Von den grössten Anbietern scheint nur Onlyfans die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Zu spät informiert

Dies liege laut dem Journalisten Alessandro Long auch daran, dass die Verordnung «die Kommunikationsbehörde verpflichtete, eine Liste der Seiten bereitzustellen». Gegenüber dem Fernsehen und Radio der italienischsprachigen Schweiz (RSI) sagt der Experte für neue Technologien weiter: «Diese Seiten wurden jedoch erst vor zwei Wochen informiert und hatten daher keine Zeit, die Vorgaben zu erfüllen.» Die Liste umfasst Seiten mit einem breiten Publikum in Italien, die dort bedeutende Einnahmen erzielen oder ihr Angebot bewerben.

Legende: Seiten wie Pornhub oder Youporn haben ihre Zugangsmodalitäten in Italien noch nicht geändert. Keystone

Laut Longo «ist das von Italien gewählte System zur Altersüberprüfung ziemlich komplex. Es respektiert die Privatsphäre der Nutzer, denn die Website muss nur wissen, dass wir volljährig sind und nicht, wer wir sind. Daher darf sie weder Dokumente noch ein Foto verlangen. Hierfür wiederum ist ein Drittanbieter, beispielsweise eine Bank, erforderlich, an den sich der Nutzer zur Altersbestätigung wenden müsste. Oder es könnte über eine App erfolgen, die es aber noch nicht gibt.»

Bis alles tatsächlich funktioniert, wird also noch Zeit vergehen. Langfristig könnten jedoch Abmahnungen und Sanktionen bis hin zur Sperrung der Seiten ausgesprochen werden, obwohl die genauen Verfahren noch unklar sind, da fast alle diese Plattformen im Ausland registriert sind. Die Massnahmen könnten zudem umgangen werden.

Pornokonsum bereits vor dem 11. Lebensjahr

Laut einem Bericht des Nationalen Forschungsrats aus dem Jahr 2024 betrifft die frühe Nutzung von Online-Pornografie 46 Prozent der männlichen Jugendlichen und 8 Prozent der Mädchen in Italien. In Frankreich nutzen drei von zehn Jugendlichen solche Seiten mindestens einmal im Monat (einer von fünf bei 10- oder 11-Jährigen), während in Grossbritannien 70 Prozent vor dem 18. Lebensjahr eine solche Seite besucht haben und fast 30 Prozent vor dem 11. Lebensjahr.

Online-Pornoseiten haben auch ein beträchtliches wirtschaftliches Gewicht: 2024 erwirtschafteten sie 85 der insgesamt 100 Milliarden US-Dollar Umsatz der globalen Unterhaltungsindustrie für Erwachsene. Diese Zahl ist vergleichbar mit allen Streaming-Plattformen zusammen: Netflix und Co. kommen auf 120 Milliarden.

Funktionieren die Alterskontrollen?

Fakt ist, dass in Frankreich und Grossbritannien, wo es seit Sommer Alterskontrollen gibt, einige Seiten bis zu 70 Prozent ihrer Einnahmen verloren haben. Dies bedeutet jedoch nicht zwingend eine Abnahme des Konsums: Viele Nutzerinnen und Nutzer haben die Sperre umgangen, indem sie entweder auf Seiten ohne Altersprüfung auswichen oder VPNs nutzten, um ihren Standort zu verschleiern.