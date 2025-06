Krieg in Nahost

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Gewalt im Nahen Osten erreichte in der vergangenen Woche eine neue Eskalationsstufe: Erst griff Israel im Iran die Nuklearanlagen und die militärische Führungsriege an, dann reagierte Teheran mit grossflächigen Angriffen auf Israel, und als Spitze der Eskalation versuchten auch noch die USA, mit bunkerbrechenden Bomben das iranische Atomprogramm zu stoppen. Ob dies gelungen ist, ist noch unklar.

Doch ist ein solcher Präventivschlag von Israel überhaupt rechtens? Während die Diskussionen rund um eine völkerrechtliche Einschätzung laufen, diskutiert die «dialog»-Community auch über eine moralische Einschätzung des Angriffs.

Und tatsächlich sterben auch hier wie in allen Kriegen Unschuldige auf beiden Seiten.

Eine knappe, nicht repräsentative Mehrheit von 54 Prozent findet: Nein, der Krieg gegen den Iran, nur um das dortige Regime davon abzuhalten, eine Atombombe zu bauen, ist nicht legitim. Mit welchen Argumenten?

Eine Person mit dem Pseudonym «Pure Consciousness» stellt gleich die grundlegende Frage: «Aus der Frage könnte man schliessen, dass es ‹legitime› Kriege geben kann! Was ist denn legitim am Töten? Waffen waren nie eine Lösung, sondern nur Zerstörung! Und tatsächlich sterben auch hier wie in allen Kriegen Unschuldige auf beiden Seiten.»

Auch der User «Stefan H.» hält den Angriff für illegitim: «Für ein Israel, das sich sonst an internationales Völkerrecht hielte, wäre ein Präventivschlag vielleicht noch einigermassen zu rechtfertigen. Mit der gegenwärtigen Regierung am Ruder und im Wissen um die Kriegsführung in Gaza darf diesem Israel eigentlich schon längst kein Wort mehr geglaubt werden.»

«Ziel des Iran ist es, Israel auszulöschen»

Diametral anders sieht dies «Josh Z» aus der «dialog»-Community: «Der Iran zeigt seit Jahren den Willen, Israel von der Landkarte zu tilgen. Sie finanzieren terroristische Gruppen, die Israel feindlich gesinnt sind. Jetzt sind sie kurz davor, Atomwaffen zu besitzen, und das ist nicht zur Dekoration!»

Diese Aktion bestärkt den Iran nur in seiner Überzeugung.

Und genau gleich sieht dies User «D. S.»: «Das erklärte Ziel des Iran ist es, Israel auszulöschen. Wenn Iran zur Atombombe gelangt wäre, würde es handeln. Dann ist es zu spät, um die eigene Auslöschung zu verhindern. Jede Person muss für sich selber beantworten, ob die Schweiz bei einer entsprechenden Bedrohungslage präventiv handeln sollte oder sich dem Schicksal ergeben. Meiner Ansicht nach hat der Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 als Katalysator gewirkt, der die Karten im Nahen Osten neu gemischt hat.»

Es könnte aber sein, dass der Plan von Israel nicht aufgeht, so zumindest die Vermutung von «Utopiste Systémique»: «Ernsthaft, wer glaubt, dass das Abwerfen von Bomben und das Töten von Menschen eine Bedrohung abwendet? Diese Aktion bestärkt den Iran nur in seiner Überzeugung, dass er diese Armee braucht und dass sie dazu dienen muss, Israel zu vernichten ...»

Zurzeit ruhen die Waffen zwischen den beiden Ländern. Doch die Situation wird wohl auch weiterhin angespannt bleiben.