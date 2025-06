Brüchige Waffenruhe: Nach israelischen Militärangaben hat der Iran nach Beginn der Vereinbarung am Dienstagmorgen erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Später ordnete der israelische Verteidigungsminister die Armee an, den Iran weiter anzugreifen. US-Präsident Donald Trump warf beiden Ländern den Bruch der Waffenruhe vor. Bis am Nachmittag war die Situation unübersichtlich.

Unruhige Nacht: Trump schrieb um Mitternacht auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, dass die Waffenruhe in etwa sechs Stunden in Kraft treten solle. Zunächst hiess es vom iranischen Aussenminister Abbas Araghchi, dass der Iran seine Angriffe bis 4:00 Uhr Ortszeit (2:30 Uhr MESZ) einstelle, sofern auch Israel von seinen «Aggressionen» absehe. Später hiess es, dass die Waffenruhe um 7:30 Uhr (6 Uhr MESZ) in Kraft treten solle. Nach Angaben aus Teheran haben Irans Revolutionsgarden bis zum Beginn der Vereinbarung mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. In mehreren Gebieten des Landes heulten die Sirenen. Auch Israel griff bis zur vermeintlichen Waffenruhe den Iran an: Laut iranischen Quellen wurden mindestens neun Menschen in der nordiranischen Stadt Rascht getötet, es gab mindestens 33 Verletzte.

Legende: Im israelischen Beer Scheva kamen bei Raketenangriffen mindestens fünf Menschen ums Leben, 20 weitere wurden verletzt. (24.6.2025) REUTERS/Yonatan Honig

Appelle gehen ins Leere: Um 7 Uhr Schweizer Zeit schrieb Trump auf Truth Social, dass die Waffenruhe in Kraft getreten sei. «Bitte verstossen Sie nicht dagegen!», fügte er an. Irans staatlicher Rundfunk bestätigte die Waffenruhe, kurz darauf auch die israelische Regierung. Trotzdem meldete das israelische Militär erneute Angriffe aus dem Iran. In zahlreichen Ortschaften im Norden des Landes heulten die Sirenen. Die Menschen wurden aufgerufen, erneut Schutzräume aufzusuchen. Der Generalstab der iranischen Streitkräfte bestritt, dass in den vergangenen Stunden Raketen auf Israel abgefeuert worden seien, meldete die iranische Agentur Nour News. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz wies die Armee an, energisch mit Angriffen auf Ziele in Teheran zu reagieren. Später warf auch der Iran Israel den Bruch der Einigung vor.

Trump verärgert: Der US-Präsident wirft sowohl dem Iran als auch Israel vor, die in Kraft getretene Waffenruhe gebrochen zu haben. Israel habe eine grosse Menge Bomben abgeworfen, nachdem die Vereinbarung ausgehandelt wurde. «Ich bin auch nicht glücklich mit dem Iran, aber ich bin wirklich unglücklich darüber, dass Israel wegen einer Rakete losgezogen ist, die nicht gelandet ist», sagte er vor Journalisten in Washington. «Diese Typen müssen sich beruhigen», sagte er und schob später hinterher: «Wir haben zwei Länder, die so lange und so hart gekämpft haben, dass sie nicht wissen, was zum Teufel sie da tun.» Im Englischen benutzte Trump ein Schimpfwort, er sagte wörtlich: «They don't know what the fuck they're doing.»

Israel lenkt ein: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will nach einem Gespräch mit Trump von weiteren Angriffen gegen den Iran absehen. Das sicherte er nach Angaben seines Büros am Dienstagnachmittag zu. Israel habe mit seinen Schlägen in Teheran auf den Bruch der Waffenruhe durch Iran reagiert und eine Radarstellung der Luftwaffe zerstört. Der Iran wies den Vorwurf umgehend zurück. Laut der iranischen Agentur Misan gab es zwei Explosionen in Teheran. Zudem habe es Angriffe in der nordiranischen Stadt Babolsar gegeben.