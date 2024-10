Das Westschweizer Fernsehen RTS hat 2024 auch grossflächige Verteilungen durch Willkommenstaschen festgestellt, die an alle Rekruten verteilt werden und eine Dose Red Bull enthalten. «In den letzten Jahren war Red Bull immer Teil der Tasche, die an die Rekruten verteilt wurde», bestätigte Dominik Wey, Geschäftsführer der Felicitas Promotion AG, die für die Gestaltung und Lieferung der Taschen in die Kasernen zuständig ist.

Die Firma bestätigte, dass sie von Red Bull dafür bezahlt wird, dass ihr Getränk zusammen mit Rasierern, Duschgels und Süssigkeiten Teil des Willkommenspakets für Rekruten ist.